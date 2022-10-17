Чиновники, командированные на новые территории, получат двойную зарплату и крупные суточные

Госслужащие будут получать суточные в размере 8 480 рублей в день.

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Командированным в присоединенные к РФ регионы чиновникам будут платить в двойном размере, говорится в указе, подписанном сегодня президентом России Владимиром Путиным.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, также сказано, что государственные служащие будут получать суточные в размере 8 480 рублей в день.

Напомним, 27 сентября власти ДНР, ЛНР, а также подконтрольных российским силам Херсонской и Запорожской областей провели референдумы о присоединении к России.

Уже 30 сентября в Георгиевском зале Кремля прошла церемония подписания договоров о принятии в состав РФ новых территорий. Подписи поставили президент РФ Владимир Путин и главы субъектов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.