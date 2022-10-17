В МО Белоруссии напомнили о праве принимать превентивные меры стратегического сдерживания

Кроме того, в Минске выразили обеспокоенность в связи с формированием на Украине на приграничной территории группировки усиления.

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Белоруссия оставляет за собой право принятия превентивных мер стратегического сдерживания для того, чтобы не допустить нападения, об этом напомнили в оборонном ведомстве республики.

«Республика Беларусь будет отстаивать свои национальные интересы... оставляя за собой право принятия комплекса превентивных мер стратегического сдерживания в целях недопущения нападения или нейтрализации внутреннего вооруженного конфликта», - сказал в ходе брифинга начальник Департамента военного сотрудничества МО Валерий Ревенко.

Кроме того, в Минске выразили обеспокоенность в связи с формированием на Украине на приграничной территории группировки усиления. Также озабоченности возникли в связи со случаями, когда БПЛА нарушали границы.

Сегодня госсекретарь Совбеза Белоруссии заявил, что совместная с Российской Федерацией региональная группировка размещается на данный момент в неполном составе.