В стране и мире В Виннице заявили, что при ракетном обстреле был поврежден объект критической инфраструктуры Анна Назайкина По предварительным данным, никто не пострадал. © Фото: Борис Мавлютов, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Читайте нас на: В Винницкой области Украины заявили о попадании по объекту критической инфраструктуры. Глава областной администрации Сергей Борзов добавил, что в результате ракетного обстрела на данном объекте, по предварительным данным, никто не пострадал. «Винницкая область снова под ракетным обстрелом. Есть попадания по объекту критической инфраструктуры», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале. Ранее на Украине заявляли, что воздушная тревога звучит во многих регионах страны, в том числе в Винницкой, Николаевской, Одесской и Житомирской областях. Также в социальных сетях появились кадры взрывов в Киеве и других украинских городах. Экспертное мнение и аналитика