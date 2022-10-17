Мантуров рассказал, когда Sukhoi Superjet с российскими двигателями поднимется в воздух

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Первый полет импортозамещенной версии пассажирского самолета Sukhoi Superjet запланирован на весну 2023 года. Об этом заявил вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Завершаются работы по 38 системам, важнейший элемент - двигатель ПД-8 производства ОДК предприятия "Сатурн". До конца года он встанет на крыло летающей лаборатории. В целом для сертификационных испытаний изготавливаются два летных и один ресурсный самолеты. Первый полет запланирован на весну следующего года, а сертификацию планируем на декабрь 2023 года», - рассказал Мантуров на совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным.

Кроме того, Мантуров напомнил, что «Ростеху» поставлена задача до конца 2022 года завершить сертификацию лайнера МС-21 с двигателем ПД-14 и крылом из отечественных композитных материалов.