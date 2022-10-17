В Минобороны России назвали условие для продления «зерновой сделки» с ООН

Кроме этого, замминистра обороны РФ Фомин и заместитель генсека ООН Гриффитс обсудили инициативы ООН по военнопленным, а также продвижение российского аммиака на мировой рынок.

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В российском оборонном ведомстве назвали условие для продления «зерновой сделки» с Организацией Объединенных Наций.

Как отметили в Минобороны России, с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом встретился заместитель министра обороны Александр Фомин.

Фомин и Гриффитс рассмотрели реализацию проекта по вывозу зерна из украинских портов в непосредственной увязке с реализацией договоренностей по экспорту российских удобрений и сельскохозяйственной продукции.

«Собеседники отметили то, что возможность продления "Черноморской инициативы" напрямую зависит от обеспечения полного выполнения всех ранее достигнутых договоренностей», - говорится в сообщении.

Кроме этого, стороны обсудили инициативы ООН по военнопленным, а также продвижение российского аммиака на мировой рынок.

Ранее в российском оборонном ведомстве рассказали об уничтожении сил ВСУ на трех направлениях.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов