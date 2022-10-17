В Минобороны России рассказали об уничтожении войск противника на трех направлениях

На Николаево-Криворожском направлении ВС РФ пресекли попытку подразделений ВСУ прорвать оборону в районе населенного пункта Брускинское Херсонской области.

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В Минобороны РФ рассказали об уничтожении войск противника на трех направлениях.

На Купянском направлении огнем российской артиллерии и ударами авиации было нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Ивановка и Берестовое Харьковской области.

В итоге было уничтожено около 160 украинских военнослужащих, четыре боевых бронированных машины, два артиллерийских орудия, пикап и два автомобиля.

«На Лисичанском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предприняла неудачную попытку наступления в направлении населенного пункта Стряповка. Активными действиями российских войск подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи», - рассказал официальный представитель МО Игорь Конашенков.

Таким образом, было уничтожено более 50 украинских военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Кроме этого, на Николаево-Криворожском направлении ВС РФ пресекли попытку подразделений ВСУ прорвать оборону в районе населенного пункта Брускинское Херсонской области. По словам Конашенкова, было уничтожено более 100 украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

Ранее в МО РФ рассказали о поражении высокоточным оружием ВКС РФ в Киевской и Харьковской областях объектов системы военного управления и энергетики.

По словам Игоря Конашенкова, высокоточным оружием большой дальности морского базирования в Бродах во Львовской области был поражен арсенал со значительными запасами поступившего от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов