Армия Армия Армия

В Минобороны России рассказали об уничтожении войск противника на трех направлениях

12:43 17.10.2022
На Николаево-Криворожском направлении ВС РФ пресекли попытку подразделений ВСУ прорвать оборону в районе населенного пункта Брускинское Херсонской области.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Читайте нас на:

В Минобороны РФ рассказали об уничтожении войск противника на трех направлениях.

На Купянском направлении огнем российской артиллерии и ударами авиации было нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Ивановка и Берестовое Харьковской области.

В итоге было уничтожено около 160 украинских военнослужащих, четыре боевых бронированных машины, два артиллерийских орудия, пикап и два автомобиля.

«На Лисичанском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предприняла неудачную попытку наступления в направлении населенного пункта Стряповка. Активными действиями российских войск подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи», - рассказал официальный представитель МО Игорь Конашенков.

Таким образом, было уничтожено более 50 украинских военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Кроме этого, на Николаево-Криворожском направлении ВС РФ пресекли попытку подразделений ВСУ прорвать оборону в районе населенного пункта Брускинское Херсонской области. По словам Конашенкова, было уничтожено более 100 украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

Ранее в МО РФ рассказали о поражении высокоточным оружием ВКС РФ в Киевской и Харьковской областях объектов системы военного управления и энергетики.

По словам Игоря Конашенкова, высокоточным оружием большой дальности морского базирования в Бродах во Львовской области был поражен арсенал со значительными запасами поступившего от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:45 Армия
Видео
Минобороны России: уничтожено хранилище топлива для ВСУ в районе Николаева
11:36 В стране и мире
Суд в Москве арестовал троих россиян, обвиняемых во взрыве на Крымском мосту
11:27 В стране и мире
Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога
11:11 В стране и мире
Видео
Иностранные журналисты опубликовали кадры утренних взрывов в Киеве
10:04 В стране и мире
Страны НАТО начинают учения по ядерному сдерживанию
Популярное
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Видео
МО РФ показало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским войскам
Видео
Путешествие атомохода: в Кронштадте прошел завершающий этап транспортировки АПЛ «Ленинский комсомол»
Видео
Как Киеву удалось устроить теракт на Крымском мосту: ФСБ обнародовала подробности расследования
Видео
Путин заявил, что РФ не будет поставлять энергоресурсы странам, устанавливающим потолок цен
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.