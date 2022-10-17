Замминистра обороны РФ Фомин и замгенсека ООН обсудили ход реализации «зерновой сделки»

Стороны подробно рассмотрели ход реализации проекта по вывозу зерна из украинских портов в непосредственной увязке с реализацией договоренностей по осуществлению экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Замминистра обороны РФ Александр Фомин обсудил с замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом реализацию зерновой сделки, а также вопросы с экспортом российского зерна и удобрений, сообщает российское военное ведомство.

«Стороны подробно рассмотрели ход реализации проекта

по вывозу зерна из украинских портов в непосредственной увязке

с реализацией договоренностей по осуществлению экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений», - говорится в сообщении.

Собеседники отметили то, что возможность продления «Черноморской инициативы» напрямую зависит от обеспечения полного выполнения всех ранее достигнутых договоренностей.

Также обсуждались инициативы ООН по обмену военнопленными между Москвой и Киевом и продвижению российского аммиака на мировой рынок.

«Зерновая сделка» была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года. После этого начался вывоз зерна из ранее заминированных украинских портов.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов