Путин присвоил наименование гвардейского 400-му самоходному артполку
Наименование досталось полку за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, которые были проявлены личным составом в ходе боевых действий по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 400-му самоходному Трансильванскому Краснознаменному ордена Богдана Хмельницкого артиллерийскому полку.
Как говорится в подписанном указе, наименование досталось полку за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, которые были проявлены личным составом в ходе боевых действий по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.
Указ вступает в силу сегодня - со дня подписания.
Ранее «Звезда» показала, как ВС РФ усилили оборону на Каховском водохранилище.