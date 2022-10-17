Путин присвоил наименование гвардейского 400-му самоходному артполку

Наименование досталось полку за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, которые были проявлены личным составом в ходе боевых действий по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

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Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 400-му самоходному Трансильванскому Краснознаменному ордена Богдана Хмельницкого артиллерийскому полку.

Как говорится в подписанном указе, наименование досталось полку за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, которые были проявлены личным составом в ходе боевых действий по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

Указ вступает в силу сегодня - со дня подписания.

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