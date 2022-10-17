Подготовлена артиллерия, развернуты системы ПВО: как ВС РФ усилили оборону на Каховском водохранилище

ВСУ пытаются выбить российских военных. Сделать это не удается - созданы надежные укрепления, смотровые позиции на протяжении всей линии обороны левого берега Каховского водохранилища.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Берег яхт-клуба у Энергодара - это самое узкое место Каховского водохранилища, меньше пяти километров до Марганца, откуда ВСУ вели подготовку высадки десанта. Каждый метр усеян воронками от снарядов. Повреждена инфраструктура, разрушены жилые дома.

От Энергодара до Васильевки берег, а также близлежащие города и села почти два месяца находятся под ежедневным артиллерийским обстрелом ВСУ. Из-за разрушений остановлена работа завода «Атомэнергомаш». На предприятии производили запчасти и обслуживали агрегаты Запорожской АЭС. Завод после артиллерийского обстрела полностью уничтожен.

Первые удары пришлись по заводу сразу же после обстрелов Запорожской АЭС. Ведь раньше за любым ремонтом со станции обращались именно сюда. После нанесенного ущерба любой оперативный ремонт стал невозможен. Чтобы вновь запустить производство, его придется построить заново.

ВСУ пытаются выбить отсюда российских военных. Тем не менее здесь созданы надежные укрепления, смотровые позиции на протяжении всей линии обороны левого берега Каховского водохранилища. Несколько месяцев ВСУ отчаянно пытались высадить десант на левый берег водохранилища и захватить плацдарм для дальнейшего наступления. Но каждую новую волну российские войска встречали плотным огнем, атаки удавалось отбить.

Еще одна угроза, с которой сталкиваются российские военные, - это дроны-разведчики. Они прилетают с той стороны, пытаются выяснить позиции наших войск. Против них эффективно стрелковое оружие. Но есть более технологичное решение - противодронное ружье.

Атаковать позиции российских подразделений пытаются и с тыла, где работают группы диверсантов. Благодаря действиям Росгвардии попытки удается пресечь задолго до терактов.

В итоге за несколько месяцев боевого противостояния российским войскам удалось создать на левом берегу Днепра надежную и глубоко эшелонированную оборону. Выстроена мощная система ПВО и радиоэлектронной борьбы. Все возможные подходы войск противника заминированы. Главное, что подчеркивают военные, крепкая оборона дает возможность выхода на Николаево-Криворожское направление, что крайне важно для дальнейшего развития спецоперации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов