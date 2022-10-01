«Если не мы, то весь мир рухнет»: Газманов об эмоциях в день вступления новых регионов в РФ

Российский певец также рассказал, что был приглашен на церемонию подписания договоров о вхождении новых территорий в состав России в Кремль.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Народный артист России, эстрадный певец Олег Газманов рассказал о своих чувствах после церемонии подписания договоров о вхождении четырех новых регионов в состав РФ. Певец отметил, что был приглашен в Кремль для посещения мероприятия и указал, что речь президента России Владимира Путина «дошла до каждого сердца».

«Я просто счастлив, что у меня есть такая возможность на этой сцене отражаться в глазах огромного количества людей, у которых единая цель - быть вместе в этот непростой период для нашей страны. И также я был в Кремле, меня пригласили, для меня это большая честь, и была тоже очень хорошая атмосфера, ощущение было, что его (Владимира Путина - прим. ред.) слово дошло до каждого сердца», - поделился Газманов в беседе со «Звездой».

Кроме того, артист отметил, что все отрицательные эмоции на фоне распространяющихся фейков и тяжелых для восприятия новостей в праздничный день ушли.

«Мы вместе. Мы единый народ. Россия возвращает то, что ей принадлежит. Если не мы, то весь мир рухнет, у нас такая ответственность», - подытожил Газманов.

Напомним, 30 сентября в Большом Кремлевском Дворце прошла торжественная церемония подписания договоров о вхождении новых территорий в состав России. В Георгиевском зале Владимир Путин выступил с объемной речью, в ходе которой заявил, что российское государство не предаст жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.