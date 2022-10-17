Россиян предложили освободить от сдачи ПЦР-тестов на COVID-19

Ранее россияне, прибывающие из-за границы, должны были в трехдневный срок пройти тестирование на предмет наличия или отсутствия коронавирусной инфекции.

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Освободить прибывающих из-за рубежа непривитых от коронавирусной инфекции граждан от необходимости сдачи ПЦР-теста. С таким предложением выступили в Роспотребнадзоре. Соответствующий проект документа ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Подпункт 2.2 пункта 2 признать утратившим силу», - говорится в документе.

В случае принятия изменения коснутся постановления главного санврача РФ от 18 марта 2020 года, согласно которому россияне должны были пройти тестирование на предмет COVID-19 в трехдневный срок по прибытии из-за рубежа.

Между тем вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашев ранее выразил мнение, что рост заболеваемости коронавирусом среди россиян в 2022 году возможен, если появится новый вариант инфекции, который избегает иммунного ответа. Также он отметил, что в настоящий момент в стране наблюдается снижение числа новых случаев заболевания COVID-19.