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В Минфине объяснили повышение НДФЛ для работающих из-за границы россиян

Анна Касаткина
21:08 27.07.2022
Мера не будет распространяться на сотрудников зарубежных филиалов российских компаний, отметили в ведомстве.
В Минфине объяснили повышение НДФЛ для работающих из-за границы россиян
© Фото: Нина Зотина, РИА Новости
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Инициатива по уплате налогов россиянами, работающими за рубежом, не коснется сотрудников зарубежных филиалов российских компаний. Об этом заявили в Министерстве финансов России.

Ранее ведомство подготовило поправки в Налоговый кодекс, согласно которым работающие на российские компании, но находящиеся за границей более 180 дней в году россияне, будут как нерезиденты облагаться НДФЛ в размере 30% дохода.

«Речь идет о тех доходах, которые выплачиваются российскими организациями (обособленными подразделениями иностранных организаций, зарегистрированными в России) своим сотрудникам, работающим дистанционно за пределами России», - пояснили в Минфине.

В министерстве уточнили, что такая мера не будет распространяться на сотрудников зарубежных филиалов российских компаний. Отмечается, что данная мера направлена на исключение практики, при которой дистанционные сотрудники не платили НДФЛ, так как не получали статус налогового резидента ни в одной стране.

В сообщении Минфина также подчеркивается, что поправки не вносят существенных изменений в действующие налоговые условия для выплат по трудовым договорам, а уточняют лишь порядок налогообложения дистанционной работы за пределами России.

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