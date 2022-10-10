Губернатор Подмосковья пообещал адресную поддержку семьям мобилизованных из региона

Андрей Воробьев отметил, что глава каждого городского округа и он лично со своей командой отвечают за это.

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В Военной академии РВСН в Серпухове мобилизованные и добровольцы проходят подготовку к отправке в зону специальной военной операции. Пока бойцы будут защищать Родину, их семьи получат поддержку. Об этом сообщает сайт «360».

«Наша главная задача - забота о ваших семьях. У нас есть контакты, телефоны, адреса ваших семей, поэтому мы все берем на себя. Что касается выплат, льготного обучения - это будет у вас на счету», - заявил Андрей Воробьев.

Он пожелал всем, кто был призван или вызвался добровольцем, смело, профессионально и отважно выполнить долг.

«Глава каждого городского округа и я персонально со своей командой отвечаем за это, мы постараемся позаботиться и в части школы, детского сада, других бытовых проблем, которые в нашей жизни присутствуют», - добавил он.

Правительство Подмосковья обеспечило центр подготовки бойцов дополнительными кроватями, одеялами, бельем, подушками.

Кроме того, мобилизованные получили 1,1 тысячи комплектов снаряжения и новой амуниции. Это зимние спальные мешки, термобелье, резиновые сапоги, рюкзаки, тактические костюмы, баллистические очки, балаклавы и не только.