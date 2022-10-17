В стране и мире Беглов уволил начальника мобилизационного управления администрации Петербурга Ян Брацкий Причины освобождения от должности Виктора Шевченко не сообщаются. © Фото: Алексей Никольский, РИА Новости Читайте нас на: Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от занимаемой должности начальника мобилизационного управления администрации Виктора Шевченко. Об этом сообщает администрация губернатора. «Губернатор Александр Беглов освободил от занимаемой должности начальника мобилизационного управления администрации губернатора Санкт-Петербурга Виктора Шевченко», - говорится в сообщении. Освободившийся пост занял Владимир Буянов, ранее работавший заместителем начальника управления. Ранее стало известно о завершении в Москве частичной мобилизации, о чем сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что пункты сбора мобилизованных закрылись сегодня в 14.00, а разосланные по домам и предприятиям повестки прекратили действовать. Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Экспертное мнение и аналитика