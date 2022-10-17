В стране и мире В Харькове восстановили работу метрополитена Виктория Ивашечкина Ранее сообщалось, что некоторые районы города остались без электроснабжения. © Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress Читайте нас на: Работа метрополитена в Харькове восстановлена. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на местные власти. «Движение метро в Харькове восстановлено, сообщают местные власти», - сказано в сообщении издания в соцсетях. Ранее сообщалось, что некоторые районы Харькова остались без электроснабжения. В городе была остановлена работа метрополитена. Сегодня утром во многих регионах Украины, в том числе в Харьковской области, объявили воздушную тревогу. Мощные взрывы прогремели в Днепропетровской и Сумской областях. После удара на объектах энергетической инфраструктуры начался пожар. Согласно заявлениям глав областных администраций регионов, на месте работают экстренные службы. Кроме этого, сообщалось о двух взрывах в центре Киева. Экспертное мнение и аналитика