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В Харькове восстановили работу метрополитена

Виктория Ивашечкина
14:24 17.10.2022
Ранее сообщалось, что некоторые районы города остались без электроснабжения.
В Харькове восстановили работу метрополитена
© Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Работа метрополитена в Харькове восстановлена. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на местные власти.

«Движение метро в Харькове восстановлено, сообщают местные власти», - сказано в сообщении издания в соцсетях.

Ранее сообщалось, что некоторые районы Харькова остались без электроснабжения. В городе была остановлена работа метрополитена.

Сегодня утром во многих регионах Украины, в том числе в Харьковской области, объявили воздушную тревогу. Мощные взрывы прогремели в Днепропетровской и Сумской областях. После удара на объектах энергетической инфраструктуры начался пожар. Согласно заявлениям глав областных администраций регионов, на месте работают экстренные службы. Кроме этого, сообщалось о двух взрывах в центре Киева.

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