В Харькове остановилась работа метро

Кроме этого, в ряде районов города нет электричества.

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Некоторые районы Харькова остались без электроснабжения. В городе остановлена работа метрополитена.

«В Харькове не работает метро. Местные жители сообщают, что в некоторых районах пропал свет», - информирует украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале.

В понедельник, 17 октября, во многих регионах Украины, в том числе в Харьковской области, объявили воздушную тревогу. Сегодня утром мощные взрывы прогремели в Днепропетровской и Сумской областях. После удара на объектах энергетической инфраструктуры начался пожар. Согласно заявлениям глав областных администраций регионов, на месте работают экстренные службы.

Также появилась информация о двух взрывах в центре Киева. Украинское агентство ТСН, ссылаясь на очевидцев, сообщило о густых клубах дыма над зданием национальной энергетической компании «Укрэнерго».