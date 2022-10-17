Лазер вместо пули: как резервистов в Подмосковье тренируют при помощи передовых технологий
На полигоне Алабино в Подмосковье мобилизованных тренируют с использованием новейшей системы лазерных имитаторов стрельбы и поражения. Она позволяет инструкторам создать для обучаемых обстановку, максимально приближенную к боевым условиям.
Резервисты под руководством опытных инструкторов на практике отрабатывают ведение боя в различной тактической обстановке. Они также получают навыки передвижения в составе подразделения.
«Использование системы лазерных имитаторов стрельбы и поражения позволяет инструкторам создать для обучаемых условия огневого контакта, что делает процесс обучения максимально приближенным к боевой обстановке», - рассказали в Минобороны России.
Модули системы имитируют стрельбу штатного вооружения лазерным лучом. Поражение обозначается световым и дымовым индикаторами, пояснили в военном ведомстве.
Ранее МО РФ опубликовало кадры боевой подготовки мобилизованных россиян на одном из полигонов в Челябинской области. Резервисты тренируются в составе мотострелковых и танковых подразделений, изучают танки Т-72 и бронетранспортеры БТР-82.
Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.