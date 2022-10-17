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Лазер вместо пули: как резервистов в Подмосковье тренируют при помощи передовых технологий

05:00 17.10.2022
Резервисты под руководством опытных инструкторов на практике отрабатывают ведение боя в различной тактической обстановке.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На полигоне Алабино в Подмосковье мобилизованных тренируют с использованием новейшей системы лазерных имитаторов стрельбы и поражения. Она позволяет инструкторам создать для обучаемых обстановку, максимально приближенную к боевым условиям.

Резервисты под руководством опытных инструкторов на практике отрабатывают ведение боя в различной тактической обстановке. Они также получают навыки передвижения в составе подразделения.

«Использование системы лазерных имитаторов стрельбы и поражения позволяет инструкторам создать для обучаемых условия огневого контакта, что делает процесс обучения максимально приближенным к боевой обстановке», - рассказали в Минобороны России.

Модули системы имитируют стрельбу штатного вооружения лазерным лучом. Поражение обозначается световым и дымовым индикаторами, пояснили в военном ведомстве.

Ранее МО РФ опубликовало кадры боевой подготовки мобилизованных россиян на одном из полигонов в Челябинской области. Резервисты тренируются в составе мотострелковых и танковых подразделений, изучают танки Т-72 и бронетранспортеры БТР-82.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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