Вспышки стрельбы и дым над полигоном: кадры боевой подготовки резервистов в ЦВО

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Министерство обороны РФ публикует кадры боевой подготовки мобилизованных россиян на одном из полигонов в Челябинской области. Занятия проводят военнослужащие ЦВО, уже выполнявшие задачи в зоне спецоперации на Украине.

Резервисты проходят подготовку в составе мотострелковых и танковых подразделений, изучают танки Т-72 и бронетранспортеры БТР-82.

«Стреляем, водим, выполняем упражнения. Дух в подразделении боевой, заряжен, все готовы. Есть отличники в батальоне, которые хорошо справляются с боевой задачей. Все вникают в теорию, всем очень интересно. Всем понятно, что Родина-мать позвала, нужна помощь. Поэтому мы здесь на данный момент. Отличная подготовка, отличные офицеры, все рассказывают хорошо, делятся боевым опытом. Родина - это как мать, ее не выбирают, Родина она и есть Родина, мы идем ее защищать», - сказал мобилизованный военнослужащий Владимир.

С каждым мобилизованным проводятся занятия по огневой, специальной, медицинской подготовке и военной топографии. Всем военнослужащим выдают вещи и экипировку, обеспечивают средствами связи и продуктами.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов