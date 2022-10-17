В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Член ОП поддержал идею лишить брони от мобилизации сенаторов и депутатов

Виктория Ивашечкина
12:48 17.10.2022
Никита Данюк назвал данную инициативу правильной.
Член ОП поддержал идею лишить брони от мобилизации сенаторов и депутатов
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Читайте нас на:

Член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал внесение в Госдуму законопроекта, которым предлагается отменить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации для сенаторов и депутатов. Данюк назвал данную инициативу правильной, передает RT

Член ОП считает, что в условиях, когда под мобилизацию подпадают разные категории граждан, важно показать, что «депутатский корпус является частью народа».

«Этот шаг может показаться популистским, но сама концепция и сама идея показывают, что депутаты и сенаторы такие же граждане Российской Федерации», - подчеркнул Данюк.

Ранее сообщалось, что в ГД внесли законопроект об отмене отсрочки от призыва для сенаторов и депутатов. По мнению лидера фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергея Миронова, отсрочка для парламентариев должна предоставляться на общих основаниях.

Кроме этого, политик сообщил, что документом предлагается ввести норму, согласно которой в первую очередь должны призываться на военную службу в рамках частичной мобилизации сотрудники Росгвардии, СВР, ФСБ, военной прокуратуры, СКР.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице завершилась частичная мобилизация. По его словам, пункты сбора мобилизованных закрываются сегодня в 14.00, а разосланные по домам и предприятиям повестки прекращают действовать.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:45 Армия
Видео
Минобороны России: уничтожено хранилище топлива для ВСУ в районе Николаева
11:36 В стране и мире
Суд в Москве арестовал троих россиян, обвиняемых во взрыве на Крымском мосту
11:27 В стране и мире
Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога
11:11 В стране и мире
Видео
Иностранные журналисты опубликовали кадры утренних взрывов в Киеве
10:04 В стране и мире
Страны НАТО начинают учения по ядерному сдерживанию
Популярное
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Видео
МО РФ показало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским войскам
Видео
Путешествие атомохода: в Кронштадте прошел завершающий этап транспортировки АПЛ «Ленинский комсомол»
Видео
Как Киеву удалось устроить теракт на Крымском мосту: ФСБ обнародовала подробности расследования
Видео
Путин заявил, что РФ не будет поставлять энергоресурсы странам, устанавливающим потолок цен
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.