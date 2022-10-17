Член ОП поддержал идею лишить брони от мобилизации сенаторов и депутатов

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Член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал внесение в Госдуму законопроекта, которым предлагается отменить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации для сенаторов и депутатов. Данюк назвал данную инициативу правильной, передает RT.

Член ОП считает, что в условиях, когда под мобилизацию подпадают разные категории граждан, важно показать, что «депутатский корпус является частью народа».

«Этот шаг может показаться популистским, но сама концепция и сама идея показывают, что депутаты и сенаторы такие же граждане Российской Федерации», - подчеркнул Данюк.

Ранее сообщалось, что в ГД внесли законопроект об отмене отсрочки от призыва для сенаторов и депутатов. По мнению лидера фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергея Миронова, отсрочка для парламентариев должна предоставляться на общих основаниях.

Кроме этого, политик сообщил, что документом предлагается ввести норму, согласно которой в первую очередь должны призываться на военную службу в рамках частичной мобилизации сотрудники Росгвардии, СВР, ФСБ, военной прокуратуры, СКР.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице завершилась частичная мобилизация. По его словам, пункты сбора мобилизованных закрываются сегодня в 14.00, а разосланные по домам и предприятиям повестки прекращают действовать.