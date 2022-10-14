МО РФ: в Киевской и Харьковской областях поражены объекты военного управления и энергетики
Также высокоточным оружием большой дальности морского базирования во Львовской области поражен арсенал с запасами западного вооружения.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
В Министерстве обороны России сообщили о поражении высокоточным оружием ВКС РФ в Киевской и Харьковской областях объектов системы военного управления и энергетики.
Также высокоточным оружием большой дальности морского базирования в Бродах во Львовской области поражен арсенал со значительными запасами поступившего от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов.
Ранее житель Харьковской области рассказал, как польские наемники стреляли по гражданским. Мужчина также описал, как ему помогли выбраться из опасной зоны российские военные.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов