МО РФ: в Киевской и Харьковской областях поражены объекты военного управления и энергетики

Также высокоточным оружием большой дальности морского базирования во Львовской области поражен арсенал с запасами западного вооружения.

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В Министерстве обороны России сообщили о поражении высокоточным оружием ВКС РФ в Киевской и Харьковской областях объектов системы военного управления и энергетики.

Также высокоточным оружием большой дальности морского базирования в Бродах во Львовской области поражен арсенал со значительными запасами поступившего от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов.

Ранее житель Харьковской области рассказал, как польские наемники стреляли по гражданским. Мужчина также описал, как ему помогли выбраться из опасной зоны российские военные.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов