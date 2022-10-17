В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Bloomberg: в Китае госкорпорациям запретили продавать СПГ за границу

Максим Крюков
12:34 17.10.2022
Автор материала подчеркнул, что такие шаги китайских властей могут привести к сокращению поставок сжиженного газа в европейские страны и обострению энергетического кризиса там в случае холодной зимы.
Bloomberg: в Китае госкорпорациям запретили продавать СПГ за границу
© Фото: Xu Congjun, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Власти КНР запретили крупным государственным компаниям перепродавать сжиженный природный газ (СПГ) импортерам из Европы, а также в другие страны Азии, чтобы обеспечить зимний отопительный сезон в своей стране. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

«Национальная комиссия по развитию и реформам, главный экономический орган страны, приказала компании PetroChina Co, Sinopec и Cnooc Ltd. оставить зимние грузы для внутреннего использования», - говорится в сообщении.

Как отметило агентство, Пекин заключил крупные соглашения на покупку СПГ у таких экспортеров, как Соединенные Штаты Америки, и в 2022 году местные экспортеры перенаправили часть этих поставок в страны Европы в связи с низким спросом внутри страны.

Автор материала подчеркнул, что такие шаги китайских властей могут привести к сокращению поставок сжиженного газа в европейские страны и обострению энергетического кризиса там в случае холодной зимы.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что американцам следует задуматься о введении потолка цен на производимый ими сжиженный природный газ, который обходится европейцам дороже в четыре раза. Вице-премьер раскритиковал идею введения предельной цены на российскую нефть. В частности, он ответил на предложение Минфина США установить ее предел на уровне 60 долларов за баррель.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:45 Армия
Видео
Минобороны России: уничтожено хранилище топлива для ВСУ в районе Николаева
11:36 В стране и мире
Суд в Москве арестовал троих россиян, обвиняемых во взрыве на Крымском мосту
11:27 В стране и мире
Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога
11:11 В стране и мире
Видео
Иностранные журналисты опубликовали кадры утренних взрывов в Киеве
10:04 В стране и мире
Страны НАТО начинают учения по ядерному сдерживанию
Популярное
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Видео
МО РФ показало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским войскам
Видео
Путешествие атомохода: в Кронштадте прошел завершающий этап транспортировки АПЛ «Ленинский комсомол»
Видео
Как Киеву удалось устроить теракт на Крымском мосту: ФСБ обнародовала подробности расследования
Видео
Путин заявил, что РФ не будет поставлять энергоресурсы странам, устанавливающим потолок цен
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.