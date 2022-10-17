Bloomberg: в Китае госкорпорациям запретили продавать СПГ за границу

Автор материала подчеркнул, что такие шаги китайских властей могут привести к сокращению поставок сжиженного газа в европейские страны и обострению энергетического кризиса там в случае холодной зимы.

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Власти КНР запретили крупным государственным компаниям перепродавать сжиженный природный газ (СПГ) импортерам из Европы, а также в другие страны Азии, чтобы обеспечить зимний отопительный сезон в своей стране. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

«Национальная комиссия по развитию и реформам, главный экономический орган страны, приказала компании PetroChina Co, Sinopec и Cnooc Ltd. оставить зимние грузы для внутреннего использования», - говорится в сообщении.

Как отметило агентство, Пекин заключил крупные соглашения на покупку СПГ у таких экспортеров, как Соединенные Штаты Америки, и в 2022 году местные экспортеры перенаправили часть этих поставок в страны Европы в связи с низким спросом внутри страны.

Автор материала подчеркнул, что такие шаги китайских властей могут привести к сокращению поставок сжиженного газа в европейские страны и обострению энергетического кризиса там в случае холодной зимы.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что американцам следует задуматься о введении потолка цен на производимый ими сжиженный природный газ, который обходится европейцам дороже в четыре раза. Вице-премьер раскритиковал идею введения предельной цены на российскую нефть. В частности, он ответил на предложение Минфина США установить ее предел на уровне 60 долларов за баррель.