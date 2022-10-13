Новак посоветовал США установить потолок цен на свой СПГ

Новак добавил, что российское сырье будет продаваться тем партнерам, которые готовы работать на рыночных условиях.

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Американцам следует задуматься о введении потолка цен на производимый ими сжиженный природный газ, который обходится европейцам дороже в четыре раза. Такой совет заокеанским коллегам дал вице-премьер России Александр Новак.

«В этой связи посоветовали нашим американским партнерам установить какую-то цену предельную на те ресурсы, которые они поставляют в Европу. Тот же сжиженный природный газ поставляется в Европу по ценам в четыре раза выше, чем для внутреннего потребления, для промышленников в США. И это только создает условия вхождения Европы в энергетическую бедность», - рассказал он в интервью «России-1».

Вице-премьер раскритиковал идею введения предельной цены на российскую нефть. В частности он ответил на предложение Министерства финансов США установить ее предел на уровне 60 долларов за баррель. Новак добавил, что российское сырье будет продаваться тем партнерам, которые готовы работать на рыночных условиях.

«Россия не будет поставлять тем странам, которые будут устанавливать потолок цен, какой бы он ни был: 60 долларов либо другой. Это вмешательство в рыночные инструменты. Мы готовы работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях», - подчеркнул Александр Новак.

В то же время бывший канцлер Германии Ангела Меркель мотивировала свое решение о закупках газа в России его стоимостью и надежностью поставок. Она сказала, что было очень рационально и очевидно получать трубопроводный газ, в том числе из России, который был дешевле, чем СПГ из других частей мира.