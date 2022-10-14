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В МО РФ сообщили о поражении ракетами наемников из «Иностранного легиона» в Николаеве

14:15 14.10.2022
Также вместе с наемниками от российских ракетных ударов досталось подразделениям 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Противник потерял более 170 человек.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Наемники, участвующие в боевых действиях на стороне Украины в составе «Иностранного легиона», встретились с ракетами ВКС России. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Ракетными ударами ВКС России в районе города Николаев поражены пункты временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ и формирования наемников "Иностранный легион". Потери противника составили более 170 военнослужащих и боевиков, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и шесть единиц автомобильной техники», - заявил Конашенков. 

Игорь Конашенков подвел и суточные итоги ударов оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Были поражены два пункта управления, 63 артиллерийских подразделения, а также живая сила и военная техника в 156 районах. 

Удалось уничтожить шесть складов украинских боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения. Они находились в районе населенных пунктов Купянск (Харьковская область), Красное, Новоселовка, Первая (ДНР), Гуляйполе (Запорожская область), Калиновка, Новоалександровка (Николаевская область). 

Воздушные силы Украины расстались с еще одним самолетом - как уточнил официальный представитель российского оборонного ведомства, им оказался Су-24, сбитый оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе Березнеговатого Николаевской области. 

Конашенков рассказал и об итогах работы российских средств ПВО за сутки. Сбиты 15 украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Новая Тарасовка (Харьковская область), Полтава, Софиевка (ЛНР), Петровское, Старомайорское, Никольское, Кодема (ДНР), Энергодар (Запорожская область), Республиканец, Дмитренко, Томарино, Чайкино, Чкалово (Херсонская область), Таврическое (Днепропетровская область). 

Еще зенитчики перехватили в воздухе 14 украинских снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха». Это произошло в районах населенных пунктов Томарино, Отрадокаменка, Новая Каховка, Веровка и Веселое в Херсонской области. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства также озвучил актуальные потери военной техники Украины. Уничтожению подверглись 322 самолета, 161 вертолет, 2 226 беспилотников, 380 ЗРК, 5 753 танка и других боевых бронированных машин, 869 боевых машин РСЗО, 3 473 орудия и миномета, а также 6 560 единиц специальной автотехники. 

Также Конашенков сообщил об отражении украинских атак на трех направлениях.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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