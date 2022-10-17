Страны НАТО начинают учения по ядерному сдерживанию

Как утверждают представители альянса, учения являются плановыми и не связаны с текущими мировыми событиями.

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Страны НАТО в понедельник, 17 октября, начинают ежегодные учения Steadfast Noon («Стойкий полдень») по ядерному сдерживанию.

Учения продлятся до 30 октября. В них задействуют 60 самолетов из 14 стран НАТО. ВВС США направят в Европу группу стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие, передает РИА Новости.

При этом в самом НАТО утверждают, что учения являются плановыми и не связаны с текущими мировыми событиями. В свою очередь, генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что «учения призваны обеспечить поддержание ядерных возможностей НАТО безопасными и эффективными». Он также заявил, что учения не связаны с нынешним кризисом вокруг Украины.

Ранее в НАТО рассказали, что в учениях не будет задействовано боевое оружие. Как уточнялось, учебные полеты пройдут над Великобританией, Бельгией и Северным морем. Мероприятия состоятся в период с 17 по 30 октября.