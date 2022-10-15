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В НАТО заявили, что боевое оружие не будет использоваться на учениях по ядерному сдерживанию

Елизавета Потейчук
06:54 15.10.2022
Учебные мероприятия состоятся в период с 17 по 30 октября.
В НАТО заявили, что боевое оружие не будет использоваться на учениях по ядерному сдерживанию
© Фото: Thomas Trutschel, via www.imago-www.imago-images.de Globallookpress
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Североатлантический альянс (НАТО) анонсировал проведение плановых учений «Стойкий полдень» по ядерному сдерживанию с участием 14 государств и до 60 самолетов. Учебные мероприятия состоятся в период с 17 по 30 октября.

В частности, в заявлении НАТО сказано, что в учениях не будет задействовано боевое оружие, и сами тренировочные мероприятия не связаны с «текущими мировыми событиями». Учебные полеты пройдут над Великобританией, Бельгией и Северным морем.

«Боевое оружие не будет использоваться», - приводит РИА Новости сообщение альянса.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ядерные учения Североатлантического альянса, которые проходят недалеко от границ России, не являются чем-то чрезвычайным, это регулярное мероприятие.

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