Штаб теробороны ДНР: после обстрела администрации в Донецке ранены порядка пяти человек

Тогда, предположительно, было выпущено три ракеты из установки РСЗО М142 HIMARS.

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После обстрела здания администрации Ворошиловского района в Донецке ранеными оказались не менее пяти человек. Тогда же значительные повреждения получило здание администрации, загорелись машины на парковке поблизости.

Информацию о количестве раненых при обстреле здания администрации сообщил штаб территориальной обороны Донецкой республики.

Напомним, здание администрации в Донецке подверглось обстрелу в 07:40 часов по московскому времени.

Ранее в 07:42 представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня) сообщали об ударе по Ворошиловскому району Донецка. Предположительно было выпущено три ракеты из установки РСЗО М142 HIMARS.