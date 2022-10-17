WP: идеи Путина набирают популярность среди лидеров и населения стран Запада

Издание отмечает, что многие идеи российского лидера перекликаются «с риторикой дружественно настроенных по отношению к России правых политиков во многих демократиях».

© Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress

Идеи российского президента Владимира Путина набирают все больше популярности среди лидеров и населения западных государств. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«В конце прошлого месяца он выступил с речью, которая прозвучала бы знакомо - и для многих привлекательно - в демократиях от Соединенных Штатов до большей части Европы», - говорится в материале издания.

Речь идет о выступлении российского лидера в Кремле 30 сентября. Тогда Путин упомянул о том, что начавшийся слом западной гегемонии является необратимым процессом, в то время как мир вступил в период фундаментальных революционных трансформаций. При этом президент РФ раскритиковал «расширенное определение гендеров» и подчеркнул, что для России понятие «третьего пола» неприемлемо.

Автор публикации отмечает, что это перекликается «с риторикой дружественно настроенных по отношению к России правых политиков во многих демократиях».

Ранее стало известно, что российскому президенту Владимиру Путину доверяет большинство россиян. Согласно проведенному опросу «ВЦИОМ-Спутник», одобряют деятельность президента России более 75% россиян, доверяют более 80% граждан.