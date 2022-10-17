В стране и мире В стране и мире В стране и мире

WP: идеи Путина набирают популярность среди лидеров и населения стран Запада

Максим Крюков
10:10 17.10.2022
Издание отмечает, что многие идеи российского лидера перекликаются «с риторикой дружественно настроенных по отношению к России правых политиков во многих демократиях».
WP: идеи Путина набирают популярность среди лидеров и населения стран Запада
© Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Идеи российского президента Владимира Путина набирают все больше популярности среди лидеров и населения западных государств. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«В конце прошлого месяца он выступил с речью, которая прозвучала бы знакомо - и для многих привлекательно - в демократиях от Соединенных Штатов до большей части Европы», - говорится в материале издания.

Речь идет о выступлении российского лидера в Кремле 30 сентября. Тогда Путин упомянул о том, что начавшийся слом западной гегемонии является необратимым процессом, в то время как мир вступил в период фундаментальных революционных трансформаций. При этом президент РФ раскритиковал «расширенное определение гендеров» и подчеркнул, что для России понятие «третьего пола» неприемлемо.

Автор публикации отмечает, что это перекликается «с риторикой дружественно настроенных по отношению к России правых политиков во многих демократиях».

Ранее стало известно, что российскому президенту Владимиру Путину доверяет большинство россиян. Согласно проведенному опросу «ВЦИОМ-Спутник», одобряют деятельность президента России более 75% россиян, доверяют более 80% граждан.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:04 В стране и мире
Страны НАТО начинают учения по ядерному сдерживанию
09:29 В стране и мире
Несколько взрывов прогремели в Одессе
08:36 В стране и мире
На Крымском мосту началось движение автобусов
08:24 В стране и мире
«Ъ»: Минпросвещения рекомендовало учителям не использовать WhatsApp в школах
07:58 В стране и мире
Пленный боевик «Азова»* обвинил Зеленского во лжи насчет обороны Мариуполя
Популярное
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Видео
МО РФ показало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским войскам
Видео
Путешествие атомохода: в Кронштадте прошел завершающий этап транспортировки АПЛ «Ленинский комсомол»
Видео
Как Киеву удалось устроить теракт на Крымском мосту: ФСБ обнародовала подробности расследования
Видео
Путин заявил, что РФ не будет поставлять энергоресурсы странам, устанавливающим потолок цен
Видео
Минобороны России: в районе Запорожья поражены штаб «Правого сектора»* и узел связи «Азова»**
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.