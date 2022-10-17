Синоптик предупредил москвичей о снеге в конце недели

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Погода в Москве на следующей неделе будет облачной, не исключены осадки в виде мокрого снега. Об этом в разговоре с RT рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, осадки будут наблюдаться в течение всей недели — «небольшие, но монотонные». При этом ночная температура воздуха из-за облачности и южных ветров ожидается выше нормы. Если в понедельник ночью будет около +3°С, то в последующие дни температура не будет опускаться ниже +6...+7°С.

Днем же будет довольно прохладно — менее +10°С. Только в четверг воздух прогреется до +10...+12°С, отметил Вильфанд.

«С четверга начинается изменение циркуляции. Воздушные массы будут поступать с севера и будут холодными. Осадки... преимущественно в виде дождя, но в пятницу не исключены осадки в виде мокрого снега», — пояснил синоптик.

Вильфанд добавил, что именно такая погода и характерна для четвертой и в начале пятой пятидневки октября, наступает «настоящая осенняя погода».

Ранее в Петербурге объявили оранжевый уровень опасности из-за шторма. В понедельник, 17 октября, в северной столице значительно усилится ветер, в особенности в прибрежных районах.