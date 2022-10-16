В Петербурге объявили оранжевый уровень опасности из-за шторма

Рабочая неделя в Северной столице начинается со штормового предупреждения.

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Власти Петербурга объявили оранжевый уровень опасности из-за резкого ухудшения погоды в Северной столице на 17 октября. Информацию об этом распространила пресс-служба губернатора.

По данным синоптиков, в понедельник в Санкт-Петербурге ожидается резкое усиление западного ветра, в зоне особенного риска районы на побережье Невской губы Финского залива и дамба в Кронштадте.

«По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 17 октября в Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра до 18 м/с, в прибрежных районах до 23 м/с», - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

По прогнозу метеорологов, шквалистый ветер будет сопровождаться дождем, воздух прогреется максимум до 9-11 градусов тепла.