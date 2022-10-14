В Северной Каролине в США неизвестный застрелил пять человек

Сейчас подозреваемый задержан, жителям города ничего не угрожает.

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В городе Роли в штате Северная Каролина США неизвестный открыл стрельбу, из-за которой погибли не менее пяти человек, в том числе один полицейский. Об этом рассказали в полиции города, их сообщение передает канал ABC.

Также сообщается, что по меньшей мере три человека были доставлены после стрельбы в больницу. Подозреваемого задержали местные правоохранительные органы.

«Мы внимательно следим за ситуацией со стрелком в восточном Роли и теперь готовы сообщить вам, что подозреваемый пойман. Угрозы населению больше нет», - цитирует заявление местных властей РИА Новости.

О мотивах стрелявшего и обстоятельствах произошедшего пока неизвестно.

В июле мужчина открыл стрельбу на фуд-корте в американском штате Индиана. Он успел застрелить трех человек, но сам был убит другим вооруженным американцем.