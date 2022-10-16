Белый дом: Байден раскритиковал экономический план правительства Трасс

Байден выразил мнение, что результат инициативы Трасс оказался «предсказуемым», и подчеркнул, что не согласен с ним.

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Американский президент Джо Байден назвал ошибкой план поддержки экономики правительства Британии во главе с премьер-министром Лиз Трасс. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

«Я был не единственным, кто считает его ошибкой», - цитирует РИА Новости слова Байдена.

Кроме того, президент Соединенных Штатов выразил мнение, что результат инициативы Трасс оказался «предсказуемым», и подчеркнул, что не согласен с ним.

Ранее британская пресса сообщала, что 17 октября на повестку обсуждения будет поставлена судьба действующего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Согласно данным местного СМИ, ряд представителей консервативной партии готовы публично потребовать отставки британского лидера после неудачи ее экономической программы по снижению налогов.

Напомним, правительство во главе с Трасс захлестнула волна критики практически мгновенно, после объявления нового премьера Соединенного Королевства. Как полагают эксперты, увольнение Квартенга было ее последним отчаянным шагом, который, тем не менее, совсем не помог справиться с давлением.