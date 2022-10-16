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The Guardian: консерваторы Британии обсудят будущее Трасс в понедельник

Алиса Краузе
04:59 16.10.2022
Сторонники Риши Сунака, которого Трасс обошла на выборах, встретятся для обсуждения судьбы действующего премьер-министра.
The Guardian: консерваторы Британии обсудят будущее Трасс в понедельник
© Фото: Martyn Wheatley Keystone Press Agency Globallookpress
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Высокопоставленные британские консерваторы в этот понедельник, 17 октября, поставят на повестку обсуждения судьбу действующего премьера страны. Такие сведения сообщает местная пресса, уточняя, что ряд депутатов настроены сместить Лиз Трасс с поста в течение ближайших дней.

Некоторые представители Консервативной партии, как пишет СМИ, готовы публично потребовать от британского лидера подать в отставку после неудачи ее программы по снижению налогов. Организуют встречу недовольных работой Трасс политиков сторонники Риши Сунака.

Сунак являлся соперником Трасс на прошедших выборах на премьерскую должность. Как указывает The Guardian, для участия в собрании были приглашены 15-20 бывших министров страны и других власть имущих из элит Консервативной партии.

Ранее в СМИ уже описывались настроения законодателей Великобритании, не желающих видеть Лиз Трасс в роли главы правительства своего государства. В кулуарах Парламента, по сообщениям журналистов, не утихают разговоры о необходимости «свергнуть» действующего премьера и, желательно, в максимально сжатые сроки.

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