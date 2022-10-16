Власти Болгарии заявили, что газового кризиса в стране не будет
По оценкам министра экономики, ближайшие 12-14 месяцев энергетического кризиса можно не опасаться.
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Министр экономики Болгарии Никола Стоянов успокоил граждан заявлением, что страна обеспечена газом на долгое время. По его оценкам, следующие 12-14 месяцев кризиса можно не опасаться.
«Мы можем сказать, что газовый кризис остался позади нас», - передает его слова Novinite.
Он добавил, что даже не ожидал такого положительного сценария. Также министр подчеркнул, что в случае каких-либо трудностей можно увеличить поставки газа из Азербайджана, с которым у Болгарии уже налажено сотрудничество.
Ранее власти Болгарии задумались о возобновлении поставок российского газа. Эксперт объяснил, чем обусловлено это желание.