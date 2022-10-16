Армия Армия Армия

Ракета-носитель «Ангара» вывела на орбиту спутник в интересах Минобороны РФ

Анастасия Бобылева
00:53 16.10.2022
Ракету запустили в 22:55 с космодрома Плесецк, и уже через два часа спутник был выведен на орбиту.
Ракета-носитель «Ангара» вывела на орбиту спутник в интересах Минобороны РФ
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Ракета «Ангара-1.2» вывела на орбиту спутник «Космос-2560» в интересах Министерства обороны России. Об этом сообщили в самом оборонном ведомстве.

«Космический аппарат "Космос-2560", запущенный боевыми расчетами космических войск ВКС с Государственного испытательного космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на сопровождение наземными средствами Минобороны России», - говорится в сообщении от МО РФ.

Также в ведомстве подчеркнули, что со спутником установлена надежная телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата работают нормально.

Ранее сообщалось, что легкую ракету «Ангара-1.2» запустили в 22:55 с космодрома Плесецк. Старт прошел в штатном режиме.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:53 Армия
Ракета-носитель «Ангара» вывела на орбиту спутник в интересах Минобороны РФ
23:39 В стране и мире
Видео
Юрий Башмет выступил в парке «Патриот» в поддержку мобилизованных
21:23 В стране и мире
Маск заявил, что продолжит финансировать работу системы Starlink на Украине
20:09 В стране и мире
Генсек ОПЕК назвал «верным и своевременным» решение о снижении нефтедобычи
19:26 В стране и мире
Из-за недостатка оружия США могут создать на Украине «зоопарк» из образцов со всего НАТО
Популярное
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Видео
МО РФ показало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским войскам
Видео
Путешествие атомохода: в Кронштадте прошел завершающий этап транспортировки АПЛ «Ленинский комсомол»
Видео
Как Киеву удалось устроить теракт на Крымском мосту: ФСБ обнародовала подробности расследования
Видео
Путин заявил, что РФ не будет поставлять энергоресурсы странам, устанавливающим потолок цен
Видео
Минобороны России: в районе Запорожья поражены штаб «Правого сектора»* и узел связи «Азова»**
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.