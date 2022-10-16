Ракета-носитель «Ангара» вывела на орбиту спутник в интересах Минобороны РФ

Ракету запустили в 22:55 с космодрома Плесецк, и уже через два часа спутник был выведен на орбиту.

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Ракета «Ангара-1.2» вывела на орбиту спутник «Космос-2560» в интересах Министерства обороны России. Об этом сообщили в самом оборонном ведомстве.

«Космический аппарат "Космос-2560", запущенный боевыми расчетами космических войск ВКС с Государственного испытательного космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на сопровождение наземными средствами Минобороны России», - говорится в сообщении от МО РФ.

Также в ведомстве подчеркнули, что со спутником установлена надежная телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата работают нормально.

Ранее сообщалось, что легкую ракету «Ангара-1.2» запустили в 22:55 с космодрома Плесецк. Старт прошел в штатном режиме.