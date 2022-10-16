Жителей Киева призвали прятаться в укрытия

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На территории Киева объявлена воздушная тревога. Сообщение об этом поступило от администрации города.

Горадминистрация в посте в соцсети обратилась к жителям украинской столицы с призывом в незамедлительном порядке обезопасить себя.

«Просим всех срочно проследовать в укрытие», - цитирует текст публикации RT.

День назад киевские власти уже адресовали горожанам аналогичное послание. Объявление воздушной тревоги в сердце Украины к настоящему моменту уже стало обыденной практикой.