Жителей Киева призвали прятаться в укрытия
В Киеве объявили воздушную тревогу.
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На территории Киева объявлена воздушная тревога. Сообщение об этом поступило от администрации города.
Горадминистрация в посте в соцсети обратилась к жителям украинской столицы с призывом в незамедлительном порядке обезопасить себя.
«Просим всех срочно проследовать в укрытие», - цитирует текст публикации RT.
День назад киевские власти уже адресовали горожанам аналогичное послание. Объявление воздушной тревоги в сердце Украины к настоящему моменту уже стало обыденной практикой.