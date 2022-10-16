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Врач рассказала, как вовремя выявить заболевания печени

Анастасия Бобылева
02:46 16.10.2022
Зачастую пациенты узнают о проблемах с печенью только на поздних стадиях. Врач-гастроэнтеролог рассказала, по каким признакам можно заранее узнать о заболеваниях.
Врач рассказала, как вовремя выявить заболевания печени
© Фото: Martin Schrampf imageBROKER.com Globallookpress
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Гастроэнтеролог Наталья Марченко рассказала, по каким симптомам можно выявить заболевания печени на начальных стадиях.

Узнать о проблемах на ранних стадиях болезни очень важно, так как только своевременное выявление проблемы может помочь пациенту вылечиться. К сожалению, часто больные обращаются к врачам только на стадии цирроза, когда орган разрушается и перестает выполнять свои функции.

«Коварство печени заключается в том, что ухудшение ее состояния может происходить без симптомов до самых последних стадий», - предупреждает Марченко в интервью радио Sputnik.

Врач рассказала, что часто признаками болезни являются дискомфорт или тяжесть в правом подреберье, слабость больного, нарушения сна. Также у пациентов могут быть кровотечения из носа или десен, отеки и кожный зуд.

«Если вовремя заметить отклонение в работе печени, то можно избавиться от причины и провести восстановление клеток поврежденного органа», - поясняет эксперт.

Причинами заболеваний органа зачастую становится чрезмерное употребление алкоголя или лекарственных средств, лишний вес. Заняться восстановлением печени, по словам Марченко, пациент сможет только тогда, когда уберет эти факторы.

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