Невропатолог рассказал, как снять головную боль без таблеток

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Одной из распространенных причин головной боли являются проблемы с кровоснабжением мозга. Стандартным лечением в такой ситуации являются лекарства для улучшения кровотока, назначаемые врачом. Однако облегчить, а порой и полностью убрать боль, можно и не прибегая к медикаментозным препаратам.

Так, по словам врача-невропатолога, мануального терапевта Игоря Орлова, правильный массаж ушей способен творить чудеса. Разминать уши можно ладонью, полностью закрыв ею ушную раковину и совершая медленные движения, слегка надавливая.

«Это создаст повышенное давление, что очень полезно для снятия головной боли, для улучшения мозгового кровообращения и избавления от шума в ушах», - указал эксперт в интервью радио Sputnik.

Тем не менее, как отметил медик, во время такой процедуры важно не увлечься и не допустить болезненных ощущений в области ушей.

Еще одним методом избавления от головной боли без таблеток являются специальные масла. К примеру, несколько капель камфорного масла, закапанных в ушную раковину, согласно рекомендации Орлова, станут хорошим средством самопомощи. Это и поставленная на время следом турунда должны помочь улучшить самочувствие.