В Минцифры РФ изменили форму отсрочки от частичной мобилизации для сотрудников IT-компаний

Сотрудник сможет повторно подать заявку на отсрочку на сайте Госуслуг, необходимо будет указать данные о новой компании.

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Минцифры РФ дополнило сервис на Госуслугах, позволяющий предоставлять отсрочку IT-специалисту от мобилизации в случае его увольнения и трудоустройства в новую компанию

Сообщается. что в случае увольнения и трудоустройства сотрудник может подать заявление повторно. Важным остается тот факт, что компания должна быть аккредитована ведомством.

«Мы доработали форму отсрочки от частичной мобилизации. Теперь при смене работодателя можно повторно отправить заявление на отсрочку на Госуслугах, где необходимо в том числе указать данные о новой компании. Информация будет передана в Минобороны на следующий рабочий день. Правила те же: - сотрудник ИТ- или телеком-компании должен соответствовать условиям отсрочки от мобилизации; - новая компания должна быть аккредитованной ИТ-компанией или оператором связи», - сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.

Также министерство дает рекомендации и работодателю, сотрудник которого расторг отношения с ним.

«В таком случае сотрудник исключается из списка на отсрочку. Не переживайте, если ваша новая организация - аккредитованная ИТ-компания или оператор связи, то при подаче повторного заявления и соответствия всем условиям отсрочки, вы снова окажитесь в списках», - пояснили в Минцифрах.

Немногим ранее президент России Владимир Путин заявил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены. По его словам, ничего дополнительного не планируется. Никаких предложений от Минобороны, как отметил Путин, на этот счет не поступало, а сам он в обозримом будущем не видит в них никакой необходимости.