Закрытие предприятий и нехватка топлива: как бьют по Европе антироссийские санкции

В условиях санкций зависимость от российских энергоресурсов обернулась странам ЕС боком. Ситуация с закрытием предприятий и протестами вышла из-под контроля.

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Угрозы о новых антироссийских санкциях звучат на фоне все более настойчивых призывов их снять. В Европе уже многие поняли, что от ограничений один ущерб. Так, во Франции на фоне энергетического кризиса за последние три месяца о банкротстве заявили почти 9 тысяч предприятий. Это рекорд за последние 25 лет.

Закрываются производства и у соседей. К этому добавляются небывалая инфляция, заоблачные счета за коммунальные услуги и отсутствие топлива на АЗС. Корреспондент «Звезды» рассказал, с какими трудностями сталкиваются европейские жители.

На одних заправках бензина уже нет, к другим выстраиваются огромные очереди из автомобилистов. Из-за забастовок сотрудников нефтеперерабатывающих заводов цена дизеля во Франции уже выросла на 10 евроцентов. Однако заправиться по-прежнему могут далеко не все.

«Это просто катастрофа. У меня ребенок-инвалид, и, чтобы отвезти его к сиделке, я потратила почти весь бензобак. На пяти заправках, которые я объехала, топлива не оказалось. Надеюсь, что здесь мне повезет больше», - рассказала одна из женщин в очереди.

С нехваткой как минимум одного из видов топлива столкнулась треть всех заправок в стране. Пять из семи нефтеперерабатывающих заводов остановили свои мощности. Уступки руководства нефтяных гигантов протестующих не устроили. Сегодня пошла уже четвертая неделя всеобщих стачек.

Это, конечно, пока еще не движение новых жилетов. Но если такими темпами пойдет, то рискует встать вся Франция. Поэтому власти настроены как никогда серьезно.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель недавно признал необходимость перестраивать экономику Европы. Она стала слишком зависима от российского дешевого топлива, заявил политик.

Продолжение смотрите в сюжете Константина Коковешникова.