Из жилого дома в подмосковном Измайлово эвакуированы 40 человек после взрыва

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Экстренные службы Подмосковья эвакуировали 40 человек из девятиэтажного жилого дома. Там на пятом этаже произошел хлопок бытового газа. Среди эвакуированных девять детей.

Об эвакуации информировало Главное управление МЧС России по Московской области. Напомним, что чрезвычайное происшествие случилось в поселке Измайлово в Ленинском городском округе Подмосковья. После взрыва было повреждено остекление балкона, пострадавших нет.

Также взрыв произошел в шахте на севере Турции. Число погибших достигло 40 человек. Предположительно в шахте взорвался метан. На момент трагедии в шахте находились 115 человек, некоторых из них удалось эвакуировать.