Число жертв при взрыве в шахте на севере Турции достигло 40 человек

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Число погибших при взрыве на шахте на севере Турции выросло до 40 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

«К сожалению, число погибших выросло до 40», - цитирует РИА Новости Сойлу.

Напомним, телеканал CNN Turk сообщил о взрыве метана в шахте на севере Турции. Сообщалось, что на момент трагедии в шахте находились 115 человек, некоторых из них удалось эвакуировать. Как сообщил губернатор Бартына Нуртаджа Арслана, 49 рабочих оказались заблокированы.