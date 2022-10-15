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Число жертв при взрыве в шахте на севере Турции достигло 40 человек

Игнат Далакян
11:55 15.10.2022
Об информации сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
Число жертв при взрыве в шахте на севере Турции достигло 40 человек
© Фото: ТРК "Звезда"
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Число погибших при взрыве на шахте на севере Турции выросло до 40 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

«К сожалению, число погибших выросло до 40», - цитирует РИА Новости Сойлу.

Напомним, телеканал CNN Turk сообщил о взрыве метана в шахте на севере Турции. Сообщалось, что на момент трагедии в шахте находились 115 человек, некоторых из них удалось эвакуировать. Как сообщил губернатор Бартына Нуртаджа Арслана, 49 рабочих оказались заблокированы.

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