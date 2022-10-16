Возросло число погибших в Донецке после обстрела ВСУ

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Стало известно, что один мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате карательного обстрела Куйбышевского района погиб мужчина 1955 года рождения», - написал он в своем Telegram-канале.

Немногим ранее штаб теробороны ДНР сообщал, что после обстрела администрации в Донецке ранены порядка пяти человек. По зданию администрации, располагающемуся в Ворошиловском районе, предположительно было выпущено три ракеты из установки РСЗО М142 HIMARS.