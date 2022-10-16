В стране и мире МИД Украины: князь Владимир хотел вступления Киева в ЕС Алексей Курильченко В заявлении дипведомства утверждается, что Украина всегда дружила с Европой. © Фото: Vyacheslav Maevskiy, Russian Look, Globallookpress Читайте нас на: Князь Владимир после крещения Руси в X веке хотел, чтобы Киев вступил в Евросоюз. С таким заявлением выступил украинский МИД. «Украина и Европа всегда были друзьями. В 988 году князь Владимир обратил Киевскую Русь в христианство и решил, что нам надо вступать в ЕС», - сообщается в Twitter дипведомства. Сообщается, что современный Киев придерживается это идее и «защищает Европу от российской жестокости». Ранее экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник решил задачу с оказанием военной помощи Украине. Он предложил Европе «скинуться» и уступить немного танков. Экспертное мнение и аналитика