Кишиневская полиция приступила к жестким задержаниям митингующих за отставку Санду

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Кишиневская полиция не церемонится с участниками акции протеста у президентского дворца и приступила к жестким задержаниям митингующих за отставку президента Молдавии Майи Санду.

Глава страны развязала руки силовикам в борьбе с демонстрантами, попросив правительство Молдавии разрешить полиции разгонять протесты без согласования с местными властями. Кроме того, полицейским дали право во время акции протеста удалить из толпы участников, которые, по их мнению, нарушают общественный порядок, подстрекают к дискриминации или насилию. Кишинев также ужесточил правила проведения протестов и позволил полиции требовать от организаторов прекратить манифестацию, сообщил RT.

Напомним, что призывы отправить президента Молдавии Майю Санду в отставку с начала осени. Палаточный городок у стен президентского дворца в центре Кишинева после недавнего повышения цен на коммунальные услуги постоянно пополняется новыми сторонниками смены власти.