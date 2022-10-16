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Андрей Рублев выиграл турнир ATP в Испании

Дарина Криц
16:20 16.10.2022
Это 12-ый турнир ATP в карьере Андрея Рублева и четвертый в текущем сезоне.
Андрей Рублев выиграл турнир ATP в Испании
© Фото: IMAGO, Juergen Hasenkopf, Globallookpress
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Российский теннисист Андрей Рублев выиграл турнир ATP. Он обыграл американца Себастьяна Корда. Как итог: 6:2, 6:3. Об этом информирует РИА Новости.

«В финале он не оставил шансов американцу Себастьяну Корде», - сообщает агентство.

Теннисный турнир проходил в испанском городе Хихон. Отмечено, что россиянин взял 12-й титул ATP в карьере и четвертый в текущем сезоне.

Ранее в парном разряде юниорского US Open победила россиянка Диана Шнайдер. В Открытом чемпионате США (US Open) Шнайдер стала победительницей в дуэте с чешкой Люси Гавличковой.

В финале пара Шнайдер - Гавличкова вышли на корт против немецких теннисисток Каролины Кюль и Эллы Зайдель. В 53-минутном турнире результат 6:3, 6:2 оказался в пользу россиянки и чешки.

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