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В Министерстве обороны России сообщают, что на Андреевском и Николаевском направлениях российские войска отразили атаки украинских боевиков.

В частности, как отмечают в ведомстве, помимо уничтожения до 45 военнослужащих ВСУ и нескольких единиц техники, ударами российских беспилотников уничтожены четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки ВСУ «Зоопарк» и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Ранее в МО РФ сообщили, что на Краснолиманском направлении ударами ракетных войск и артиллерии пресечены попытки ВСУ форсировать реку Жеребец.