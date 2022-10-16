Армия МО РФ: пресечены попытки ВСУ форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении По данным ведомства, попытки были совершены в районах населенных пунктов Стельмаховка и Макеевка в ЛНР и Ямполовка в ДНР. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: В Министерстве обороны России сообщают, что на Краснолиманском направлении ударами ракетных войск и артиллерии пресечены попытки ВСУ форсировать реку Жеребец. По данным ведомства, попытки были совершены в районах населенных пунктов Стельмаховка и Макеевка в ЛНР и Ямполовка в ДНР. В районе Торского лесничества сосредоточенным огнем артиллерии поражен штурмовой отряд ВСУ, выдвигавшейся в направлении населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики. Экспертное мнение и аналитика