МО: ВС РФ овладели господствующими высотами в районе Нескучного в ДНР

Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, один танк и три боевых машины пехоты, заявили в МО РФ.

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Вооруженные силы Российской Федерации на Запорожском направлении овладели господствующими высотами в районе Нескучного в ДНР. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Запорожском направлении в районе населенного пункта Времевка Донецкой Народной Республики российские войска продолжали уничтожать противника на занимаемых рубежах и овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Нескучное Донецкой Народной Республики», - заявил представитель МО РФ.

В российском оборонном ведомстве добавили, что в результате уничтожено более 40 украинских военнослужащих, один танк и три боевых машины пехоты.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило, что артиллерия ВС РФ уничтожила до 50 украинских боевиков и 2 танка в Харьковской области. Также были уничтожены 5 боевых бронемашин, 3 автомобиля и полевой склад с боеприпасами, добавили в МО РФ.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов