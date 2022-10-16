Армия Армия Армия

МО: ВС РФ овладели господствующими высотами в районе Нескучного в ДНР

14:07 16.10.2022
Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, один танк и три боевых машины пехоты, заявили в МО РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
Читайте нас на:

Вооруженные силы Российской Федерации на Запорожском направлении овладели господствующими высотами в районе Нескучного в ДНР. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Запорожском направлении в районе населенного пункта Времевка Донецкой Народной Республики российские войска продолжали уничтожать противника на занимаемых рубежах и овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Нескучное Донецкой Народной Республики», - заявил представитель МО РФ.

В российском оборонном ведомстве добавили, что в результате уничтожено более 40 украинских военнослужащих, один танк и три боевых машины пехоты.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило, что артиллерия ВС РФ уничтожила до 50 украинских боевиков и 2 танка в Харьковской области. Также были уничтожены 5 боевых бронемашин, 3 автомобиля и полевой склад с боеприпасами, добавили в МО РФ.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:07 Армия
Видео
МО: ВС РФ овладели господствующими высотами в районе Нескучного в ДНР
10:36 В стране и мире
МИД Египта призвал своих граждан немедленно покинуть Киев
07:52 В стране и мире
Си Цзиньпин допустил применение силы для воссоединения с Тайванем
05:01 Армия
Видео
Улыбки и слова благодарности: кадры раздачи гуманитарной помощи жителям ЛНР
01:58 В стране и мире
«Ее игра окончена»: в Британии готовы попрощаться с Лиз Трасс
Популярное
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Видео
МО РФ показало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским войскам
Видео
Путешествие атомохода: в Кронштадте прошел завершающий этап транспортировки АПЛ «Ленинский комсомол»
Видео
Как Киеву удалось устроить теракт на Крымском мосту: ФСБ обнародовала подробности расследования
Видео
Путин заявил, что РФ не будет поставлять энергоресурсы странам, устанавливающим потолок цен
Видео
Минобороны России: в районе Запорожья поражены штаб «Правого сектора»* и узел связи «Азова»**
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.