Артиллерия ВС РФ уничтожила до 50 украинских боевиков и 2 танка в Харьковской области
Также были уничтожены 5 боевых бронемашин, 3 автомобиля и полевой склад с боеприпасами.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
Российская артиллерия уничтожила до 50 украинских военнослужащих в районе населенного пункта Берестовое в Харьковской области.
Как сообщает Министерство обороны России, помимо этого были также уничтожены 2 танка, 5 боевых бронемашин, 3 автомобиля и полевой склад с боеприпасами.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об отражении наступления ВСУ в Дудчанах Херсонской области. По данным ведомства, в результате отражения атак ВСУ было уничтожено порядка 120 украинских военных.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов