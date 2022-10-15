Артиллерия ВС РФ уничтожила до 50 украинских боевиков и 2 танка в Харьковской области

Также были уничтожены 5 боевых бронемашин, 3 автомобиля и полевой склад с боеприпасами.

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Российская артиллерия уничтожила до 50 украинских военнослужащих в районе населенного пункта Берестовое в Харьковской области.

Как сообщает Министерство обороны России, помимо этого были также уничтожены 2 танка, 5 боевых бронемашин, 3 автомобиля и полевой склад с боеприпасами.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об отражении наступления ВСУ в Дудчанах Херсонской области. По данным ведомства, в результате отражения атак ВСУ было уничтожено порядка 120 украинских военных.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов