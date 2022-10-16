МО РФ: на Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожено более 350 украинских военных

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Вооруженные силы России отразили попытку прорыва украинских войск на Криворожском направлении. В ходе ожесточенных боев подразделения российской армии удержали занимаемые позиции, нанеся значительные потери противнику. Уничтожено более 250 украинских военнослужащих. За сутки на Николаево-Криворожском всего было уничтожено более 350 украинских военных. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении уничтожено более 350 украинских военнослужащих, 11 танков, 18 боевых бронированных машин, восемь единиц специальной автомобильной техники и два орудия полевой артиллерии», - заявил Конашенков.

Ранее в МО РФ сообщили, что наемники, участвующие в боевых действиях на стороне Украины в составе «Иностранного легиона», встретились с ракетами ВКС России в районе города Николаев. Потери противника составили более 170 военнослужащих и боевиков, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и шесть единиц автомобильной техники.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов